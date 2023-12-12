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Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı

Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol çıkacak" dediği Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuş ve 5 Mayıs'ta da Van'da düzenlediği mitingte "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak" demişti.

Erdoğan ayrıca Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinin Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin 10’da 1’ini tek başına karşılayacağını belirtmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol çıkacak" dediği Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

Şehit Aybüke Yalçın ismi verilen Gabar Dağı'ndaki sahada Türkiye’nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlanacağını ve toplam günlük üretimin 180 bin varile yükseleceğini söyleyen Erdoğan, “2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile günde 100 bin varillik üretim kapasitesiyle çıkartabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarından yaklaşık 7 ay sonra bölgedeki son durumu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı açıkladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol çıkacak" dediği Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol" ifadesi yer aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol çıkacak" dediği Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "günlük 100 bin varil petrol çıkacak" dediği Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıkladı.

Etiketler gabar petrol kuyusu gabar petrol petrol üretimi
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