''Geçen sene iğne atsan yere düşmüyordu'' Kuruyemişçiler sinek avlıyor

Her sene yeni yılın ilk günü sebebiyle gerçekleştirilen toplu etkinlikler, bu sene corona virüs nedeniyle diğer yılbaşı kutlamalarından farklı olacak. Vatandaşlar artan vaka sayılarına karşı alınan önlemler kapsamında 2021 yılının gelişini evlerinde aileleri ile birlikte karşılayacak.

Yılbaşı akşamlarının olmazsa olması ise kuruyemiş. Salgın sürecinde talep patlaması yaşayan kuruyemişe yılbaşında da yoğun ilgi gösterilmesi beklenmesine karşın Mısır Çarşısı esnafı hala yılbaşı hareketliliğini yaşamadıklarını ve satışlarının beklentinin altında kaldığını ifade ediyor.

Ntv.com.tr olarak buradaki kuruyemiş satan esnaflara corona yılbaşı öncesindeki satışları sorduk.



Türkiye’de kuruyemiş tüketiminin ev içi ve dışı olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, insanların eve kapandığı dönemlerde ev içi kuruyemiş tüketiminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Ancak corona virüs önlemleri kapsamında eğlence mekanları, kafe ve restoranlar paket servis ve gel-al servisine geçti. Bar ve eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle de bu yıl ev dışı tüketiminde bir kayıp yaşandı.

Ev dışı tüketimden kaybettikleri kazancı bu gibi dönemlerde kapattıklarını söyleyen Karaman, ev dışı tüketimin şu an sıfıra yakın olduğunu belirterek, ‘’Üretilen kuruyemiş yılbaşı kısıtlamaları gibi dönemlerde ev içi tüketimle eritilebiliyor’’ dedi.





Kısıtlamalar kapsamında bu sene otellerde ve eğlence mekanlarında yılbaşı kutlaması yapılmayacak. Bu durum haliyle kuruyemiş sektörünü derinden etkiledi. Dolayısıyla kuruyemişçinin umudu da yılbaşı satışlarına kaldı.

Yılbaşı satışlarının esnafı sevindireceğini düşünmediğini ifade eden Karaman, ''Bunu iki günlük bir takviye olarak düşünün. İki üç günlük ciro bir fayda yaratmıyor. Satıcının toparlanabilmesi için düzenli bir akış lazım'' dedi.

Karaman, geçen sene yılbaşında 425 milyon liralık bir ciro yaptıklarını ve bu sene 475 milyon liralık bir ciro beklediklerini söyledi.



Büyük marketlerde paket halinde satılan kuruyemişler de esnafın satışını yıllar içerisinde düşürdü. Artık kuruyemiş almak isteyen vatandaş zincir marketlerden paketli bir şekilde kuruyemiş alışverişi yapıyor.

Yılbaşı çerezinde herhangi bir fiyat düşüşü beklenmediğini ancak yüksek bir zammın da şu anda görünmediğini ifade eden Karaman, ''Aşırı fiyat dalgalanmaları beklemiyoruz. Yılbaşında çerezimizi televizyon karşısında rahat rahat zamsız bir şekilde yiyebileceğiz’’ ifadelerini kullandı.

''SATIŞLARIMIZ YÜZDE DÜŞTÜ"

Mısır Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Ramazan Arslan, yılbaşına sayılı günler kala hala bir hareketlilik yaşamadıklarını ifade etti.

Geçen seneye oranla satışlarda büyük düşüş yaşadıklarını söyleyen Arslan, ''Normal dönemde, yılbaşına 1 ay kala, ciromuz neredeyse ikiye katlar, satışlarımız yüzde yüz artardı. Ancak şimdi baktığımızda neredeyse satışlarımız 4'te 1 oranında azaldı'' dedi.

''GEÇEN SENE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZDİ''

Pandemi etkisi ve kısıtlamalar ile satışlarının düştüğünü belirten bir başka esnaf da Faruk Kandemir.

Turistin yanı sıra Türk vatandaşının bile alışverişe gelmediğini söyleyen Kandemir, geçen seneye oranla çok daha az satış yaptıklarını ifade etti.

Kandemir, ''Herkes hastalıktan kaçtığı için kimse kalabalık ortamlara gitmek istemiyor. Geçen sene bu zamanlar iğne atsan yere düşmezdi. Ancak bu sene oturduk satış yapmayı bekliyoruz'' dedi.