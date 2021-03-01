Gelir İdaresi Başkanlığı 70 ilde sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı farklı illerde görevlendirilmek üzere toplamda 196 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Alımlar sözlü sınavla yapılacak. Başvuru için KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınav yöntemi ile sözleşmeli destek personeli alımı yapacak. Farklı illerde görevlendirilmek üzere 70 ilden yapılacak alımlarda toplam 196 kişinin istihdam edileceği açıklandı.

Alımların sözlü sınav ile yapılacağı bildirilen ilanda, başvuru yapacak olan adayların KPSS en az 70 puana sahip olmaları gerektiği belirtildi.

SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Kadroya başvuruda bulunan adaylar için sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusunda şu bilgiler verildi:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir. – Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.

Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.