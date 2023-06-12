George Soros 25 milyar dolarlık servetinin varisini açıkladı

Milyarder iş insanı George Soros, şirketini devretmek için beş çocuğundan 37 yaşındaki Alexander'ı seçti.

Macar asıllı ünlü milyarder iş insanı George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğluna devrediyor.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Soros, sahip olduğu şirketlerin yönetimini oğluna devredeceğini açıkladı.

92 yaşındaki Soros'un ikinci evliliğinden olan Alexander ise 1985 doğumlu.

Soros, daha önce şirketini hiçbir çocuğuna bırakmayı düşünmediğini söylerken, bu hamlesiyle ile de kararından vazgeçmiş oldu.

Alexander Soros ise yaptığı açıklamada, babasından daha politik olduğunu belirterek, ABD'de sol eğilimli siyasetçilere mali yardım yapmaya devam etmeyi planladığını dile getirdi.

Soros ayrıca ülkede gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde mali rolü olacağına dair de mesajlar verirken, kadın erkek eşitliği konusunda daha etkili bir politika izleyeceğini söyledi.

Dünyanın 356. zengini

George Soros ise 6,7 milyar dolarlık kişisel servetiyle Forbes'un milyarderler listesinde 356'ncı sırada bulunuyor.

Soros, geçen yıl kendisinin sahip olduğu Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar aktarmıştı. Vakfın başkanlığına da oğlu Alexander Soros'u getirmişti.