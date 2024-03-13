Hafize Gaye Erkan hakkında gündeme bomba gibi düşen iddia

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın politika faizini yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMM'nin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.… pic.twitter.com/XBbQzsZeoC — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 13, 2024

DHA