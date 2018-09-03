Halkbank yönetimine istifa çağrısı

Halkbank’ın internet sitesinden düşük fiyatla döviz satışının yankıları sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurucu Üyesi Prof. Kemal Çevik, Halkbank yöneticilerinin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Çevik, “Belki de kasıtlı olarak bu fiili işleyenlerin sektöre ilerde telafisi mümkün olmayan zararlarını önlemek için tedbir alınması kaçınılmazdır” dedi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurucu Üyesi Prof. Kemal Çevik, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bankanın alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği olmadığı yönündeki sözleri, ekonomi hukuku açısından geçersizdir” dedi ve şunları söyledi:

ACİL MÜDAHALE

“Bankacılık sektöründe emsali görülmemiş, son derece vahim hatayı yapanların bu açıklamaları daha vahim bir hatayı da ortaya koymaktadır.

Belki de kasıtlı olarak bu fiili işleyenlerin sektöre ilerde telafisi mümkün olmayan zararlarını önlemek için ilgililerin derhal tedbir almaları kaçınılmazdır. BDDK ve bankanın hakim ortağı Hazine, sektörde güvenilirliklerini tartışmalı hale getirenler hakkında gerekeni yapmamaları onları da sorumlu kılar.

Alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır' yolundaki açıklama da, ekonomi hukuku açısından geçersizdir. Zira sözleşme serbestisini anayasal ilke olarak benimsemiş hukuk devleti olma yolunda mesafe alma çabasında olan ülkemiz, pozitif hukuku alım-satım sözleşmelerinin tarafı olan döviz alıcılarının hakkını gasp edemez. Konuya acilen müdahale edilmelidir.”

CHP MECLİS'E TAŞIDI

Halkbank'ta yaşanan düşük kurlu dolar ve euro satışı CHP tarafından da Meclis gündemine taşındı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Antmen, “Halkbank ve iktidar, hata yaşanmadan ve hata sonrası bankadaki dolar ve euro tutarını nenen halen açıklamamaktadır? İktidar doların artış nedenini dış güçlere bağlarken, kendi devletinin bankasının yazılımını da dış güçlere mi yaptırmaktadır? Bu durumun sorumlusu kimlerdir? Haklarında idari soruşturma açılmış mıdır?'' sorularını yöneltti.