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  2. Ekonomi
  3. 25 Ocak 2019 16:40

Hazine'den tahvil ihracı açıklaması

Hazine, euro cinsi tahvil ihraç miktarının 1,25 milyar euro olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine'den tahvil ihracı açıklaması
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Hazine'den yapılan açıklamada, Mart 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verildiği ve söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı belirtildi. Hazine ihraç miktarının 1,25 milyar Avro olarak gerçekleştiğini ve tutarın 31 Ocak 2019 tarihinde hesaba geçeceğini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tahvilin kupon oranı %4,625, yatırımcıya getirisi ise %4,75 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %47’si Birleşik Krallık, %21’i ABD, %6’sı Almanya, %5’i İsviçre, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."

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