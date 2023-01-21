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Her evin olmazsa olmazı internete dev zam!

Her evin olmazsa olmazı internete dev zam!
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TurkNet internet abonelik ücretlerine yüzde 65 oranında zam yaptığını duyurdu.

Artık neredeyse her evde bulunan internet lüks hale geliyor. Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından biri olan TürkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. 

shiftdelete.net'in haberine göre, bugüne kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu.

Fakat bugün itibarıyla 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu. Bu zammın an itibarıyla uygulamaya konmadı.

Kendisine bilgilendirme mesajı henüz iletilmemiş olmasına rağmen online işlemler kısmına giren kullanıcılar 10 aylık peşin ödeme yöntemi ile (cayma hakkının kullanımı durumunda kalan kullanım bedeli iade ediliyor) ödeme yapmak istediğinde zamlı fiyat üzerinden uygulanan indirimli bir planla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz dönemde yapılan benzer fiyat artışlarında TurkNet mevcut abonelerini koruyarak bir süre zammı yansıtmamış, yalnızca yeni kullanıcılarından bu farkı talep etmişti. Fakat bu sefer direkt olarak fiyat farkı yansıtılacak gibi gözüküyor.

 

Etiketler türknet internete zam
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