İki havalimanı arası 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapımına devam eden 3. Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi kapsamında yapılacak metro hattında kurulacak makas sistemiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde 3. Havalimanı’na ulaşabilecek.



Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serdar Ünsal, 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’yle ilgili yaptığı sunumda, projenin son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Tünelde yapılacak hızlı metronun İstanbul metrolarının yaklaşık 3’te 2’siyle bağlantısının olacağını belirten Ünsal, “Yapımı devam eden hatların tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havaliman’ndan kalkan bir tren, kesintisiz bir şekilde 45 dakikada 3. Havalimanı’na ulaşabilecek” dedi. Ünsal’ın verdiği bilgiye göre ekspres seferlerin de düzenlenebileceği Gayrettepe-İstanbul Yeni Havilamanıhattında, “düşük mesafeye düşük ücret, uzun mesafeye yüksek ücret” düzenlemesi de yapılabilecek.