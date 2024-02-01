İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası BoE, ocak ayında politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE, politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE, Aralık 2021’de başlayan sıkılaşma döngüsünde, politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından bugünkü kararla beraber ise son dört toplantıyı pas geçmiş oldu.