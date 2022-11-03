İngiltere Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkardı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak 2008'den beri en yüksek seviyesine çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranlarını son 33 yılın en büyük artırımıyla yüzde 3'e yükseltti . Para Politikası Kurulu (MPC), geçen ay artan enflasyonist baskıların önceden düşünülenden daha “güçlü bir tepki” gerektireceği uyarısının ardından 75 baz puan artırdı.

Karar, faizi 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Bu, Banka'nın faiz oranlarını art arda sekizinci kez artırması oldu. Bir yıldan az bir süre önce ülkede oran yüzde 0,1 idi.

Banka ayrıca enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11 civarında zirve yapacağını, işsizlik oranının ise 2025'in sonunda yüzde 6,4'e ulaşabileceğini öngördü. Ülkede enflasyon mevcutta yüzde 10,1 seviyesinde.

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere'nin tanınmış finans gazetecisi Martin Lewis, kararın ardından yıllık maliyetlerinin 400 sterlinden fazla arttığını göreceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Independent tarafından aktarılan bilgilere göre, önde gelen bir sendika, faiz oranlarındaki artışın, yaşam maliyeti krizinin etkisine dair yeni kanıtlar arasında daha fazla işçiyi borca ​​ve mali sıkıntıya sokacağı konusunda uyardı.

6.000 yetişkinle yapılan bir anket, yarısından biraz fazlasının bu yıl ev faturalarını ödeyemediklerini veya zorluk çekeceklerini söyledi.

Mevcut piyasa beklentileri doğru çıkarsa, ekonomi art arda sekiz çeyrek negatif büyümeye düşebilir. Bu, ulusun yaklaşık bir yüzyıldır yaşadığı en uzun kesintisiz gerileme dönemine işaret ediyor.