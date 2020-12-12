İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenlerin sayısını artıran tek sektör inşaat oldu.

Eylülde, geçen yılın aynı ayına göre çalışan sayısı tarımda 350 bin, sanayide 29 bin, hizmette 520 bin azalırken, inşaatta ise 166 bin artarak 1 milyon 573 binden 1 milyon 736 bine yükseldi.

Haziranda başlatılan düşük kredi kampanyasıyla stokların tükenmesinin son yıllarda bekletilen projelerin hayata geçirilmesini tetiklediğini belirten sektör temsilcileri, bu sayede istihdamın arttığı görüşünde birleşiyor.



Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı söz konusu dönemde 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 olarak gerçekleşti.