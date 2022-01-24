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İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam

İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam

İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamada en düşük ücret alan çalışanların maaşında da yüzde 68 oranında artış saplandığı belirtildi.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile Türkiye İş Bankası arasındaki yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

KADEMELİ ŞEKİLDE DEĞİŞEN ORANLARDA ZAM YAPILDI
Görüşmeler sonucunda, ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanlar gözetilip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutularak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı.

 EN DÜŞÜK MAAŞ ALAN ÇALIŞANA YÜZDE 68 ZAM YAPILDI
Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında yüzde 68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. 

 

Etiketler iş bankası zam çalışan
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