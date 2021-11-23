İstanbul Anahtarcılar Odası’ndan Kale Kilit’e ziyaret

Kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışı, kurumsal bakış açısı, dinamik ve güçlü yapısıyla sektörde 70 yıla yakın süredir faaliyet gösteren Kale Kilit; İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı.

Oda Başkanı Sinan Bakkal’ın, yönetim kurulu üyelerinin ve oda üyesi esnafların katılım sağladığı ziyarette, fabrika gezisi ve ürün tanıtım toplantısı gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kale Kilit Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker; Kale Kilit Onursal Kurucu Başkanı Sadık Özgür’ün ‘Anahtarcılar bizim her şeyimizdir’ sözüne atıfta bulunarak anahtarcılık sektörüne verdikleri değerin altını çizdi.

Geleceği referans alarak inovatif teknolojileri kilit sistemlerine entegre ederken, zanaatkarlığı ve meslek ustalığını da unutmayan Kale Kilit, endüstrinin değer zincirini oluşturan en önemli kuruluşlarından biri olarak gördükleri İstanbul Anahtarcılar Odası’nı Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sinan Bakkal’ın, yönetim kurulu üyelerinin ve oda üyesi esnafların katılım sağladığı fabrika gezisinde misafirleri Kale Kilit Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, Üretim Grup Müdürü Ersin Aydıncak, Bakım ve Yatırımlar Grup Müdürü Murat Gül ağırladı.

Türkiye’nin ilk entegre kilit fabrikası

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kale Kilit Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, şirketin mesleğe yaklaşımı ve büyüyen teknolojisine değindi. Teker; “Sizleri Türkiye’nin en büyük entegre kilit fabrikasında ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Biz çalışmalarımızı tüm dünya insanlarının kapılarını güvenle kapatmalarını sağlayacak bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Çocukların evlerinde huzurla uyumasına, işe giden ebeveynlerin aklının yuvasında kalmamasına odaklanıyoruz. Bu kapsamda tüm kapılarda kullanılan kilit, silindir ve aksesuarlarla kullanıcılarımıza ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlıyoruz. Ürünlerimizi ulaşılabilir hale getirmek içinse çok güçlü bir dağıtım ağımız mevcut. Perakende ve toptan satış noktalarında aktif bir şekilde yer alıyoruz. Yapı marketler de en önemli dağıtım kanallarımız arasında öne çıkıyor. Bu hikâyede sizin de öneminiz çok büyük. Sizlerden güç buluyor, destek alıyoruz. İş ortaklığımızın yanı sıra yol arkadaşlığınız da bizim için çok değerli.” dedi.

“Hep birlikte çok daha büyüğüz”

Anahtarcıların ve çilingirlerin mesleki gelişimini desteklemek ve aralarındaki iş birliğini güçlendirmek için altı yıl önce kurulan Kale Anahtarcılar Kulübü ile ilgili de bilgiler veren Teker, “Kale Kilit Onursal Kurucu Başkanımız Rahmetli Sadık Özgür’ün ‘Anahtarcılar bizim her şeyimizdir’ misyonundan hareketle somut bir adıma dönüştürdüğümüz Kale Anahtarcılar Kulübü ile sektör paydaşlarının birbirleriyle güç birliğinde bulunmasını sağlıyoruz. Uzun yıllardır bir arada bulunan üyeleriyle dayanışmanın hâkim olduğu bir yol arkadaşlığına evrilen kulübümüz, ‘Birlikte daha büyüğüz’ mottosuyla sektöre yüksek katma değer sağlamaya ve sektörün kurumsal bir yapıya ulaşması için çalışmaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olan bu girişimle son kullanıcıyla sürekli temas içinde olan anahtarcı ve çilingirlerle ortak bir paydada buluşuyor, böylece değişen kullanıcı beklentilerine de en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Oda üyelerinden üretim teknolojileri ve yeni ürünlere tam not

Üretim Grup Müdürü Ersin Aydıncak ve Bakım&Yatırımlar Grup Müdürü Murat Gül eşliğinde fabrikayı gezen ve tüm süreçleri inceleyen ziyaretçiler, yeni nesil üretim teknolojilerine tam not verdi. Aynı zamanda Kale Kilit’in geliştirdiği ve yakın zamanda piyasaya süreceği ürünler de Anahtarcılar Odası yönetim ve üyelerinin beğenisini topladı.