İstanbul Bilişim için karar verildi

İstanbul Bilişim’in konkordato uzatma talebi bugün İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüşüldü. Mahkeme, İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi) konkordato ve kesin mühlet verilmesi talebini reddederek, iflasına hükmetti. İstanbul Bilişim’in istinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

ALACAKLILAR İCRA TAKİBİ YAPABİLECEK

Bundan sonraki süreçte, mağdur olan müşterilerin iflas masasına kayıt olması gerekiyor. Şirketten alacakları olanlar icra takibi de yapabilecek.

Temmuz ayında konkordato ilan eden şirket, parasını alıp ürün teslimatı yapmadığı halde, ‘kötü niyetli kişilerin sosyal medya üzerinden şirket aleyhine propoganda yaptığını’ ileri sürüyordu.

BİNLERCE SUÇ DUYURUSU VAR

Teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan binlerce tüketici, dolandırıldığını ifade ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Binlerce kişi, parası kredi kartlarından çekildiği halde İstanbul Bilişim’in ürün teslimatı yapmadığını, para iadesi de alamadıklarını belirterek, şikayetçi olmuştu.