İstanbul-İzmir otoyolu açıldı ! Geçiş ücreti ne kadar ?

8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti. Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla hizmete girdi.

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Bugün anlamlı bir gün. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya bir taraftan da muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalga geçenler oldu. Yap-işlet-devret'le yapıyoruz. Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Bugün kalan 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Böylece otoyolun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Bu viyadükler, tüneller kolay yapılmadı. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul-İzmir seyahatini konforlu hale getirmenin yanında yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz.

"DEVLETİN KASASINDAN BİR ŞEY ÇIKMIYOR"

Maliyeti ne bunun 11 milyar dolar. Ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısı 3,5 milyar liradır. Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor. Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık.

Bu hafta Kurban Bayramı var. Acele giden ecele gider. Kurallara uyalım, bayramları acıya döndürmeyelim. Yollarda aman ha çok dikkat edin.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR ?

İstanbul-İzmir otoyolunda ücret tarifesi şöyle:

1. sınıf araçlar: 256,3 TL

2. sınıf araçlar: 410 TL

3. sınıf araçlar: 486,9 TL

4. sınıf araçlar: 645,8

5. sınıfaraçlar: 815 TL

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün hizmete açılan İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretini açıkladı. Erdoğdu'nun verdiği bilgilere göre, bir otomobilin İstanbul'dan İzmir'e gidiş dönüş ücreti 500 TL'yi aşacak.



Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otomobil ile tek yön geçiş ücreti 256,3 TL... Kamyoncu 645.8 TL verecek... Üstelik geçseniz de geçmesiniz de bu ücret sizin cebinizden çıkacak. Yani artık yakıta verdiğimiz paradan fazlasını otoyol ücretlerine vereceğiz" dedi.