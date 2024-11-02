İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, ekim ayı perakende fiyat değişimleri verisine göre fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Türkiye'de artan ekonomik kriz enflasyondaki yükselişi tetikliyor. Yükselen enflasyonla beraber alım gücünü kaybeden vatandaş, her geçen gün yaşam mücadelesi veriyor.

Cuma günü İTO tarafından açıklanan enflasyon rakamları hala yüksek düzeyde. İTO'ya göre İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 59,10 olarak gerçekleşti.

SİVRİ BİBER ZİRVEDE

İstanbul'da, ekimde fiyatı eylül ayına kıyasla en çok artan ürün sivri biber olurken, en çok düşen ürün ise limon oldu.

İTO verilerine göre, sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak belirlendi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limon olarak kaydedildi.

İTO'nun verilerine göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bulunan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı yükselirken, 18 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Geriye kalan 77 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme görülmüştü

TCMB tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinin sonuçları ise enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde iyileştiğini göstermişti.

Buna göre 2024 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine, hanehalkı için 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de veriye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜİK Ekim ayı enflasyonunu Pazartesi günü açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın onuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.