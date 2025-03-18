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İşten çıkartılıp, işsizlik maaşı alamayanlar için formül bulundu

İşten çıkartılıp, işsizlik maaşı alamayanlar için formül bulundu
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Çalışma hayatı uzmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu eski başmüfettişi İsa Karakaş, işten çıkarılırken işverenin işaretlediği "işten çıkarılma kodu" nedeniyle işsizlik maaşından faydalanamayanların, işsizlik maaşı alabilmeleri için yapması gerekenleri açıkladı.

İşvereni tarafından haksız olarak işten çıkarılan ve işten çıkarılırken verilen işten çıkarılma kodu nedeniyle işsizlik maaşından yararlanamayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eski başmüfettişi İsa Karakaş'tan dikkat eken bir uyarı geldi.

SGK'nın yaptığı düzenlemenin detaylarını açıklayan İsa Karakaş, kurumun haksız işten çıkarılanların işsizlik maaşı almasını kolaylaştıracak bir düzenleme yaptığını belirtti.

Karakaş'ın aktardığına göre haksız işten çıkarılanlar durumu ispatları halinde işten çıkarılma kodlarını değiştirerek işsizlik maaşını alabiliyor.

Arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirildikten sonra bu talepleri kabul edilenlerin işsizlik maaşından faydalanabileceğini belirten Karakaş başta mahkemelerin bu duruma tereddütle yaklaştığını ifade eden Karakaş, mahkemelerin daha sonrasında çalışanların lehine kadar verdiğini aktardı.

"Yapılan değişiklik ile işveren sizi haksız yere işten çıkardıysa, arabulucu veya mahkeme yolu ile işveren ile anlaşarak kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almışsanız, arabuluculuk tutanağını SGK’ya sunarak işten çıkarılma kodunuzun değişmesini sağlayabilirsiniz." diyen Karakaş işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayaca ve yeni iş başvurusunda bulunamayan çalışanlar için fırsat olduğunu ifade etti ve, "İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Geçen zamanın bir öneminin olmadığının altını çizen Karakaş, "Mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir.

Bu değişiklik, işsizlik maaşı şartlarını sağlamış olmasına rağmen alamayan çalışanlar için önemli bir adım oldu. Tüm çalışanlara hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

Etiketler haksız işten çıkarılma işsizlik maaşı işsizlik İsa Karakaş sgk başmüfettişi
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