İzmir'de ekmeğe zam geldi
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısı sonrası 220 gram ekmğin fiyatı belirlendi.
İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.
3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol