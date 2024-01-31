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İzmir'de ekmeğe zam geldi

İzmir'de ekmeğe zam geldi
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısı sonrası 220 gram ekmğin fiyatı belirlendi.

İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.

3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.

Etiketler ekmek izmir zam
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