İzmir'de ekmek ve simide kaçak zam

İzmir'de fırıncılar ekmek ve simide zam yaptı. Resmi zam kararı alınmamasına rağmen ekmek 10 TL'den, simit ise 12 TL'den satılıyor.

İzmir'de simit ve ekmeğe kaçak zam yapıldı.



İzmir Fırıncılar Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın 200 gram ekmek fiyatını 7 TL'den belirlemesine rağmen bazı fırınların karara uymadığı belirtildi.

Ege'de Son Söz sitesinden Ozan Ekiz'in haberine göre, karara uymayan fırıncılar ekmeği 10 TL’den, gevreği ise 12 TL’den satmaya başladı.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası ise gevreği 10 TL’den satma kararı almıştı.

Kent merkezinde bazı fırınların 200 gram ekmeği 10 TL’den sattığı belirtildi. Ekmeğin satış yerlerine fırınlardan 5,5 TL’den geldiği ve ekmek satan yerlerin fiili zammı yapabilmesi için çok büyük kira ve fatura giderleri gerektirdiği belirtildi.

Bazı fırınların simidi ise 12 TL'ye sattığı ifade edildi.

İzmir'de yılbaşından sonra ekmek ve gevreğe resmi olarak zam gelmesi bekleniyor.