Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu ?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, "Son 10 yıl içinde vatandaşlığa aldığımız Suriyeli sayısı 12 bin civarındadır. Bunlardan 6 bin 250'si anne ve babaya bağlı olarak doğum itibarıyla o hakkı elde etmiş, 4 bin 500 civarında kişi ise Türk vatandaşıyla evlenme yoluyla o hakkı elde etmiş kişilerdir. Bin civarında da 5 yıldan fazla Türkiye'de geçerli bir ikametle, ikametini sağlamış, müracatını yapmış, vatandaş olmuş kişi var" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, komisyon üyelerine bilgi verdi.



Yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmasına ilişkin gerekli olan şartları anlatan Sarıcan, Suriyelilerin vatandaşlık işlemlerini iki kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sarıcan, bunlardan birincisinin diğer yabancı ülke vatandaşlarında olduğu gibi Suriyelilerin işlemleri, ikincisinin ise sığınmacı statüsünde olan yaklaşık 3 milyon civarındaki Suriye vatandaşının iş ve işlemleri olduğunu söyledi.

NASIL VATANDAŞ OLDULAR?

Sarıcan, "Birinci kategoriye bakacak olursak, son 10 yıl içinde vatandaşlığa aldığımız Suriyeli sayısı 12 bin civarındadır. Bunlardan 6 bin 250'si anne ve babaya bağlı olarak doğum itibarıyla o hakkı elde etmiş, 4 bin 500 civarında kişi ise Türk vatandaşıyla evlenme yoluyla o hakkı elde etmiş kişilerdir. Bin civarında da 5 yıldan fazla Türkiye'de geçerli bir ikametle, ikametini sağlamış, müracaatını yapmış, vatandaş olmuş kişi var" diye konuştu.

"KRİTERLERE UYGUN 10 BİN CİVARINDA AİLE TESPİT EDİLDİ"

Sığınmacıların Türkiye'deki kalma ikamet izinleri ile vatandaşlığa müracaat etme haklarının olmadığını ifade eden Sarıcan, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, gelen sığınmacılardan vasıflı, nitelikli, yüksekokul, fakülte mezunu, meslek sahibi kişilerle alakalı olarak çalışma yapılmasını bizlerden talep ettiler. Bu talep çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzün bir veri tabanı var. Bu veri tabanında genel müdürlük çalışma yaptı, bu kriterlere uygun 10 bin civarında aileyi tespit etti. Bu ailelere yönelik olarak bir çalışma başlatıldı. Bunların kaldıkları iller belirlendi.

"BÜTÜN YABANCILARIN KİMLİK NUMARASI VAR"

Göç İdaresi İl Müdürlükleri o kişilerin kimlik bilgilerini, belgeleri topladı. Bunlara yönelik olarak prosedürler halen devam ediyor. Kişilerin mesleklerine ilişkin beyanlarına yönelik süreçler, bunların doğru olup olmadığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunların belli bir kısmı yavaş yavaş genel müdürlüğümüze intikal ediyor. Güvenlik tahkikatları devam ediyor. Bu bağlamda henüz sonuçlanmış, vatandaşlığımıza alınmış herhangi bir kişi yok."

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinde bir kimlik numarası olduğuna işaret eden Sarıcan, sadece Suriyelilerin değil Türkiye'de ikamet eden bütün yabancıların da kimlik numarasının bulunduğunu anımsattı. Sarıcan, Türkiye'de ikamet eden yabancılara 9 ile başlayan kimlik numarası verildiğini, bunun da kendi içinde "999", "998" gibi alt kıvrımları bulunduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Uslu, bunun adının "Yabancı Kimlik Numarası" olduğunu söyledi. Uslu, "Yaklaşık 6 yıllık süre içerisinde biz Suriye'den göçen 3 milyon kişi içerisinde hiç kimseyi, bilimsel, entelektüel, ekonomik potansiyeli açısından veya diğer sebeplerden Türk vatandaşı yapmadıysak bu bizim bir eksikliğimiz diye düşünüyorum" dedi.