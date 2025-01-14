Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik sisteminin gündemde olmadığını açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışan emeklilik hakkına kavuşurken, 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLIK BİR TARZ DEĞİLDİR"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, EYT sonrası tek bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."