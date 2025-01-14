  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi

Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik sisteminin gündemde olmadığını açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışan emeklilik hakkına kavuşurken, 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. 

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLIK BİR TARZ DEĞİLDİR"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, EYT sonrası tek bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."

 

 

Etiketler kademeli emeklilik sistemi vedat ışıkhan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! Danla Bilic pişmanlığını itiraf etti: ''Yalvarıyorum kimse yaptırmasın'' Danla Bilic pişmanlığını itiraf etti: ''Yalvarıyorum kimse yaptırmasın'' KOSGEB'ten 36 ay vadeli 50 milyon TL'ye varan yeni destek programı KOSGEB'ten 36 ay vadeli 50 milyon TL'ye varan yeni destek programı Miras kalan arsasına gittiğinde gözlerine inanamadı; şok üzerine şok yaşadı! Miras kalan arsasına gittiğinde gözlerine inanamadı; şok üzerine şok yaşadı! Oğlunun darbedildiğini duyan anne dehşet saçtı Oğlunun darbedildiğini duyan anne dehşet saçtı Tehlike arz eden 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor Tehlike arz eden 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım''
Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Türkiye İş Bankası’nın çalışanlarına yaptığı zam belli oldu Türkiye İş Bankası’nın çalışanlarına yaptığı zam belli oldu Hadise ''satmışım anasını'' dedi sevgilisini böyle ilan etti Hadise ''satmışım anasını'' dedi sevgilisini böyle ilan etti İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!