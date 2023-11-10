Kamu binalarında enerji tasarrufu dönemi

Kamu binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni bir rehber hazırlandı. Buna göre, binalarda kışın sıcaklık 22 dereceyi geçemeyecek. Çatılara güneş paneli kurulacak, elektrik alımı ihaleyle yapılacak.

Kamuda enerji tasarrufu dönemi başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tasarruf için rehber hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda hazırlanan rehberde uyulması istenen yeni kurallar yer aldı. Binaların çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.

Kamu binalarında ortam sıcaklığının kışın en fazla 22 derece, yazın en az 24 derece olması sağlanacak.

OTOBÜS ALIMINDA ELEKTRİKLİ ÖNCELİĞİ

Yeni otobüs ve otomobil alımlarında elektrikli araçlara öncelik verilecek.

Otoparklara elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu yapılacak. Kampüs içi ulaşımda bisiklet veya elektrikli araçlar özendirilecek.

TASARRUF HEDEFİ YÜZDE 30'A ÇIKTI

Bir süredir kamu binaları için yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi uygulanıyordu. Bu hedef yüzde “Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” ile yüzde 30'a çıkarıldı.

Toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan binalarda "enerji yöneticisi" görevlendirilecek.

Yeni dönemde binalarda dış yalıtım ve pencere değişimi yapılacak. Yalıtım yapılacak binaların deprem riski taşımaması ve kiralık olmamasına dikkat edilecek..

İHALEYLE ELEKTRİK ALIMI

Kamu binaları için elektrik alımı da değişiyor. Rekabetçi fiyat için ihale yapılacak. En uygun fiyatı veren tedarikçi ile çalışılacak.