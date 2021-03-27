  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kanal İstanbul'un imar planları onaylandı

Kanal İstanbul'un imar planları onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi için imar planlarının onaylanıp askıya çıkarıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi'ndeki durum değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  

''KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN İMAR PLANLARINI ONAYLADIK''

Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylanıp askıya çıkarıldığını açıklayan Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza,  Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız.''

 

DHA

Etiketler çevre ve şehircilik bakanlığı kanal istanbul murat kurum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dün atandılar, bugün zammı kaptılar! BİST yönetimine %33 zam
Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
Düzce-Zonguldak yolu çöktü
Bilim insanları şaşkın! Van Gölü'nde ''mucize'' keşif
Türkiye'nin konuştuğu ''eltiler'' ortaya çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu sefer müjdeli haberi verdi
Skandal! Meğer Atatürk, Araplar ''rahatsız olduğu için'' silinmiş!
Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi!
Uçak saltanatına AYM ''dur'' dedi