Kar ulaşımı durdurdu: Şu anda hangi yollar açık?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla Türkiye'de birçok noktada ulaşım zorluğu yaşandı. Özellikle iki gündür birçok ilin birbiriyle bağlantısı kesildi. Karayolları'ndan 20:15'te yapılan açıklamayla güncel yol durumu paylaşıldı.

Kar yağışı günlerdir etkisini azaltmadan devam ediyor. Türkiye'de birçok noktada şiddetli kar yağışı nedeniyle önlem amacıyla yollar kapatıldı. Yollarla ilgili güncel durumu Karayolları Genel Müdürlüğü belirli aralıklarla paylaşıyor. Yollardaki güncel durumla ilgili son açıklama 20.15'te geldi. İşte Karayolları'ndan yapılan son açıklama... 20.15 itibarıyla Türkiye'de güncel durum şu şekilde: