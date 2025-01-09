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KFC ve Pizza Hut kapanacak mı ? İlk açıklama geldi

KFC ve Pizza Hut kapanacak mı ? İlk açıklama geldi
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Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda A.Ş., Yum! Brands ile olan franchise anlaşmasının feshedilmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İş Gıda A.Ş., KFC ve Pizza Hut'ın franchise anlaşmasının feshedilmesinin ardından global operasyonel standartlara uygunlukları sayesinde faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Açıklamada, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlayan İş Gıda’nın büyüme performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından “Yum! Büyüme Ortağı” ödülüne layık görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının global operasyonel standartlara uygunluğunun, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiği ifade edildi.

Şirket, bu denetimler doğrultusunda operasyonlarının kalite standartlarını karşıladığı için faaliyetlerine aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, finansal kaygılarla acele bir değerlendirme sonucu alınan tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin de devam ettiğini bildirdi.

Etiketler kfc pizza hut
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