Kira yardımı ve hibe desteğine başvurular uzatıldı

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek tüzel kişi tacirlere ilişkin gelir kaybı ve kira desteği başvuruları 11 Ocak'a kadar uzatıldı.



Açıklama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.



Bakan Pekcan, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59’a kadar uzattık" ifadelerini kullandı.

Destek kapsamında aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

KİRA VE HİBE DESTEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı ve hibe desteği başvuruları 11 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek. Destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

"T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET'TEN AÇIKLANACAK

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.