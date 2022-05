Koç Hoding'ten dev gelir

Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz” dedi. Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ortaya koyduğumuz örnek uygulamalarımızla değer yaratmaya devam ediyoruz. 2022’nin ilk çeyreğinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek, 5,3 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 57,3 milyar TL’ye ulaştı. Elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum.”



Levent Çakıroğlu: “Sadece bugünün değil geleceğin rekabetine de odaklanan bir değer yaratma anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz.”



2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve başarılı performansı 2022’nin ilk çeyreğinde de sürdürdüklerinin altını çizen Levent Çakıroğlu, “Teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi artıran ve Topluluk şirketlerimizin gücüne güç katan stratejik adımları kararlılıkla atıyoruz. Koç Topluluğu olarak, kurulduğumuz günden bu yana varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece bugünün değil geleceğin rekabetine de odaklanan bir anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Topluluğumuzun geleceği için iki önemli girişimi açıkladık. Türk otomotiv sanayinin lider kuruluşu Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki en verimli üretim tesislerinden biri olan Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardı. Ford Otosan’ın yurt dışındaki ilk satın alması olacak bu yatırım ile şirketimizin Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştireceğimize ve ülkemizin otomotiv sektöründeki global rekabet avantajını artıracağımıza inanıyoruz. Romanya fabrikasında tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimi de gerçekleştirilecek. Ayrıca Koç Holding olarak batarya üretimi konusunda Ford Motor Company ve SK On ile ortak bir değerlendirme yapıyoruz. Öte yandan Ford Otosan, Gölcük fabrikasında hattan indirdiği ilk E-Transit aracıyla, Avrupa’nın en güçlü ve Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracını üretmeye başladı. Ford Otosan’ı uluslararası platforma taşıyan, batarya yatırımı ile de dönüşüm halindeki otomotiv endüstrisinde ülkemizin rekabetçi gücünü daha da arttıran bu önemli gelişmelerle, ülkemizin sanayi tarihine adımızı bir kez daha yazdırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



Levent Çakıroğlu: “Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planındaki hedefleri ile Entek’in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra, şirketler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz.”



Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Koç Holding olarak Yapı Kredi’de UniCredit’in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18’ine denk gelen ilave payın satın alınması işlemini 2022’nin ilk çeyreğinde tamamladık. Daha önce de belirttiğim gibi; bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi. Ayrıca S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook 2022’ şirketleri arasına girmeye hak kazanan bankamız, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye’de AA seviyesinde puan alan tek banka olarak ‘Lider’ sınıfında yer aldı. Öte yandan enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin stratejik hedeflerine uygun olarak, Entek Elektrik’in yeniden konumlandırılması için bir adım attık. Bu kapsamda, Koç Holding ve Aygaz, Entek hisselerini Tüpraş’a devredecek. Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planındaki hedefleri ile Entek’in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra, şirketler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz. Yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtımı gibi iş alanlarına odaklanan, LPG sektörünün lider şirketi Aygaz’ın mevcut kaynaklarını bu öncelikli stratejik alanlarda kullanarak değer yaratmaya devam etmesini hedefliyoruz.”



Levent Çakıroğlu: “Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”



Koç Topluluğu’nun ESG çalışmaları hakkında bilgi veren Levent Çakıroğlu, “Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi: İklim krizi ile mücadele konusunun paydaşlarımız nezdinde önem kazanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 yılında karbon nötr olma hedefimizi ortaya koymuş, bu hedefe ulaşmak için Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı’nı başlatmıştık. Bu hedefe ulaşmak üzere Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında azaltacağımızı kamuoyu ile paylaştık. Bununla birlikte Karbon Dönüşüm Programı’nın bir diğer odak alanı kapsamında iklimle ilgili risk ve fırsatların şeffaf bir şekilde paylaşılması için uluslararası kabul görmüş kapsamlı bir çerçeve sunan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasındayız. Farklı iklim senaryoları altında kısa, orta ve uzun vadede Topluluk şirketlerimizin karşılaşacağı başlıca riskleri bertaraf etmek ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak üzere küresel iş birliklerinin içinde yer almayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda Koç Holding olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan ve iş dünyası liderlerini su yönetimi konusunda sürdürülebilir çözümler üretmek üzere bir araya getiren CEO Water Mandate girişiminin destekçileri arasına katılmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Levent Çakıroğlu: “Teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ve liderlik eden kadınların oranını artırmak ve kız öğrencilerin STEM eğitimini desteklemek üzere somut adımlar atacağız.”



Koç Holding’in sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisi kapsamında düşük karbon ekonomisine geçiş, dijital dönüşüm, inovasyon, geleceğin yetenekleri ve çeşitlilik ve kapsayıcılık olmak üzere 5 odak alanları bulunduğunu vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak kız çocukların ve kadınların yaşamın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği engelinin ortadan kalkması açısından çok önemli buluyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’ndaki küresel liderliğimiz kapsamında önümüzdeki 5 yılı kapsayacak taahhütlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu doğrultuda, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ve liderlik eden kadınların oranını artırmak ve kız öğrencilerin STEM eğitimini desteklemek üzere somut adımlar atacağız” dedi.