Korkulan oldu! Rekor kıran dolar durdurulamıyor

Dün 9 lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar güne rekorla başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto paralarda günün ilk rakamları...

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolar kurunun zirve yolculuğu devam ediyor. Güne hareketli başlayan dolar, 9,0404 lira seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Saat 11.30 itibariyle Dolar 9.03 liradan, Euro 10.44 liradan, Sterlin ise 12,28 liradan işlem görüyor.

Dün, Dolar/TL günü 9,0012 seviyesinde kapatmıştı.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,56 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.757 dolar olan altında, gram altın 505/510, çeyrek altın 820/837, Cumhuriyet altını ise 3.373/3.410 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 57 bin 497 dolardan, Ethereum 3 bin 501 dolardan fiyatlanıyor.