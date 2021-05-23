Korkutan rapor: 2029 yılına kadar eskisi gibi olmayacak

Hava trafiği yönetim kurumu Eurocontrol, hava trafiğinin 2029 yılına kadar pandemi öncesi seviyelerine geri dönmeyebileceğini açıkladı.

Brüksel merkezli hava trafiği yönetim kurumu Eurocontrol yayınladıkları raporda, bu yıl ocak ve nisan ayları arasında Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 65 azaldığını söyledi.

Eurocontrol, aşı uygulamalarına ve COVID-19 aşılarının yeni varyantlara karşı etkinliğine bağlı olarak, Avrupa hava yolculuğunun geleceği için üç farklı model öngördü.

En iyi senaryo, varsayılan seyahat kısıtlamalarının 2021 yazında kaldırılması ve 2024 yılına kadar 2019 trafik seviyelerinde bir iyileşme öngörülmesi olarak açıklandı.

Ancak Eurocontrol, Avrupa'da ve küresel olarak aşılama düzensizse, bunun uçuşları ve yolcu güvenini zayıflatacağını ve on yılın sonuna kadar iyileşmeyi geciktirebileceğini söyledi.

Genel Direktör Eamonn Brennan şunları söyledi: "Durum, Avrupa havacılığı için çok zorlu olmaya devam ediyor. Muhtemelen 2021'in tamamı için (5,5 milyon uçuş) 2019 trafiğinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olacağız. Önümüzdeki yılın sonunda, trafik 2019 seviyelerinin yalnızca yüzde 72'sine düzelecek ve yalnızca kapanışa dönecek 2025 yılına kadar pandemi öncesi olduğumuz yere döneceğiz."