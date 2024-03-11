Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu

Uzun zamandır gündemde yer alan kredi kartı düzenlemesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kredi kartıyla ilgili kısıtlamaların netleştiği iddia edildi.

Ekonomik kriz ve faizlerin etkisiyle kredi kartı kullanımına ilişkin yeni önlemler alındı. Geçtiğimiz günlerde kredi kartlarının kullanımında kısıtlamaların olacağı haberleri ekonomi gündemini etkisi altına almıştı. Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu ise bu konuda önemli bir gelişmeyi duyurdu.

SINIRLAMA ORANI BELLİ OLDU

Türkiye'de kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi. Ekonomi alanında tanınmış bir isim olan ve aynı zamanda Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Babuşçu'nun açıklamasına göre, kredi kartlarında nakit avans çekimleri, kart limitinin yalnızca %25'i ile sınırlanacak. Ayrıca, nakit avans işlemlerinde uygulanabilecek maksimum taksit sayısı da 3'e indiriliyor.

Bu düzenleme, Türkiye'de yaşanan artan enflasyon ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaların sinyallerini veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaların ardından geldi. Karahan, kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirterek, bu konuda bir beklenti oluşturmuştu.

KART KULLANIMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Ancak, çeşitli iş ve ekonomi çevrelerinden kredi kartlarına getirilecek olan bu tür kısıtlamaların endişelerine dair açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamalarda, birçok vatandaşın kredi kartları aracılığıyla günlük yaşamını ve ev ekonomisini idare edebildiğine dikkat çekilmiş ve böyle bir kısıtlamanın ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunulmuştu. Bu endişeler ışığında, iktidar kanadından kredi kartlarına kısıtlama getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalar yapılmıştı.

Ancak, Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun yaptığı bu duyuru, kredi kartı kullanıcılarının önemli değişikliklerle karşı karşıya kalabileceğine dair bir işaret olarak görülüyor. Babuşçu'nun, finans alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle yaptığı bu açıklama, kredi kartı kullanım alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açabilir ve Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyebilir. Yeni düzenlemenin detayları ve uygulanma süreci hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor.

Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin % 25’i ile sınırlandırılıyor..

Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor.

Abc Gazetesi