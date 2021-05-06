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  3. Kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödemede limit değişti

Kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödeme limiti yükseltiliyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını bildirdi.

BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi giderek artıyor.

Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.

Etiketler kredi kartı temassız ödeme bankalararası kart merkezi temassız ödeme limiti
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