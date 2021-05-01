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Kripto parada yasal düzenleme yürürlükte!

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.

Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

 

Etiketler kripto para düzenleme yasal düzenleme bitcoin btc eth
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