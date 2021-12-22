Kur korumalı mevduat sisteminde dolar alış kuru belli oldu!

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu 12.3480 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata dönüşüm ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak ilk dolar/TL kurunu 12.3480 olarak belirledi. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD Döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark

müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

SİSTEMDE 3, 6, 9 VE 12 AYLIK VADE

eni sisteme göre bankalarda 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerle hesap açılabilecek. Vade sonu geldiğinde kur değişimi faiz oranı üzerinde kalırsa oluşacak fark müşterinin hesabına TL olarak yatırılacak. Eğer kur farkı olmazsa tüketici faizden doğan hakkını alacak.

VADEDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE

Sisteme isteyen her Banka katılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı’nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

ÖRNEK HESAPLAMA

Dövize endeksli Türk Lirası mevduatı sisteminde bankaya 100 bin TL'yi yüzde 16 faiz ve 90 gün vadeli olarak para yatıran bir kişinin 3 aylık getirisi 3 bin 945 lira olacak. Aynı dönemde kur getirisi 4 bin lira olduysa, 3 bin 945 lira değil 4 bin lira getiri olarak verilecek.