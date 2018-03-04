İşte otomobilin son 10 yılda liderleri...
İşte otomobilin son 10 yılda liderleri...
BBP Genel Başkanı Destici: ''Tavrımız net''
BBP Genel Başkanı Destici: ''Tavrımız net''
Otomotiv ihracatında yeni bir rekor daha !
Otomotiv ihracatında yeni bir rekor daha !
Almanya'da flaş gelişme ! ''Evet'' dediler...
Almanya'da flaş gelişme ! ''Evet'' dediler...
Fuhuş çetesine polis baskını: 8 gözaltı
Fuhuş çetesine polis baskını: 8 gözaltı
Karısının aldattığını bakın nasıl kanıtladı !
Karısının aldattığını bakın nasıl kanıtladı !
Çocuklar Duyması'nda 16 yıllık kural bozuldu !
Çocuklar Duyması'nda 16 yıllık kural bozuldu !
TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı !
TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 04 Mart 2018 16:44

Kuzey Efe'nin katili bakın kim çıktı

Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin katili bakın kim çıktı.

Kuzey Efe'nin katili bakın kim çıktı
A+ A-

Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin Ersezgin (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu. Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için elimle ağzını burnunu kapattım. Pişmanım." dedi.

Evlat katili baba tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Oğlunu kaybeden anne Melis Ersezgin ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı.

Acılı anne Melis Ersezgin boşanma davası açtı.

öz , baba , kuzey efe , katil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM