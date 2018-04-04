SON DAKİKA
ANTALYA SERBEST BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI; PATLAMA RİSKİ VAR !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 04 Nisan 2018 09:43

Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçildiğini açıkladı.

Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
A+ A-

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi.

Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

 
 

esnaf , kdv , naci ağbal , küçük esnaf , kdv düzenlemesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM