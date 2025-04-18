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Markette yemek kartına limit iddiası! Resmi açıklama geldi

Markette yemek kartına limit iddiası! Resmi açıklama geldi
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Yemek kartlarına marketlerde alışveriş limiti getirildiği iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan yemek kartlarına marketlerde günlük 158 lira harcama limiti uygulanacağı ve 3 bin 476 liralık bir tavan olacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

Alışverişlerde aylık ve günlük limitler olmadığı belirtildi.

DMM'DEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi” iddiası doğru değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başı itibarıyla yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL’lik tutarın prime tabi tutulmayacağını, ancak bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını duyurmuştur. İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir.

Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek/kartı/çeki kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının veya SGK’nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

 

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Etiketler market yemek kartı limit
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