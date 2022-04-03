Mart ayı enflasyon rakamları yarın açıklanıyor! İşte ekonomistlerin tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını 4 Nisan'da açıklayacak. Peki ekonomistler ne bekliyor? İşte enflasyon tahminleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. TÜİK, Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Nisan Pazartesi (yarın) açıklayacak. TUİK haricinde İTO ve Türk-İş de enflasyon verileri açıklıyor.

İTO ENFLASYONU YILLIK 65,23 OLARAK AÇIKLADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'a ait enflasyon verilerini 1 Nisan'da yıllık yüzde 65,23 olarak açıkladı.

İTO verilerine göre martta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,29, yıllık bazda yüzde 63,25 artış kaydetti. 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

TÜRK-İŞ: "AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN 675 TL ÜZERİNDE"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) 28 Mart'ta açıkladığı verilere göre Mart'ta açlık sınırı asgari ücretin 675 TL üzerine çıktı.

Türk-İş, Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının martta bir önceki aya göre yüzde 8.24 arttığını; açlık sınırının ise bu ay asgari ücretin 675 TL üzerine çıkarak; 4 bin 928 lira olduğunu açıkladı.

Ekim 2021'de ilk kez 10,000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise martta 16,052 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61.5'e yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede seyredeceğine yönelik revizyonlarına devam ediyorlar. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 38'den yüzde 52.2'ye ulaştı.

BloombergHT'nin haberine göre, enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluştu.

Katılımcılar bir önceki aya göre artışın ise yüzde 5,6 olacağını öngördü.

Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40 olurken, en yüksek beklenti yüzde 63,40 olarak kaydedildi. Aylıkta ise en düşük beklenti yüzde 3,8; en yüksek beklenti yüzde 7 seviyesinde.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi yüzde 45'lik artış öngörüsüne işaret etti. Şubat dönemi anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 35 seviyesindeydi.

KAVCIOĞLU: "ENFLASYONLA MÜCADELEDE ETKİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Konya Sanayi Odası'nın toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.