  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. MASAK inceleme başlatmıştı: Kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişme

MASAK inceleme başlatmıştı: Kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişme

MASAK inceleme başlatmıştı: Kripto para borsası FTX ile ilgili yeni gelişme
Güncelleme:

MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

 MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu. (

Etiketler bitcoin kripto para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Show TV'nin sevilen dizisinden kötü haber; final tarihi açıklandı
Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e: ''Öyle mıy mıy yok''
Deprem sonrası gökyüzünde dikkat çeken görüntü
Erdoğan'a en yakın isim açıkladı: ''Evet, Erdoğan Esed’le görüşecek''
Düzce'deki depremin tüyleri diken diken eden sesi
Deprem anında kaydedilen görüntü şoke etti! Işık patlaması kamerada
Depremin merkez üssü Düzce'den yeni görüntüler
Akaryakıta 2 indirim, 1 zam!
Darphane Altın Sertifikası'nda yatırımcıyı terste bırakan ayrıntı
HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı