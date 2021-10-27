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MEB'den personel alım duyurusu: Başvurular başladı

MEB'den personel alım duyurusu: Başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 6 bin 132 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 5 Kasım'a kadar sürecek başvurular, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Etiketler başvuru meb personel
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