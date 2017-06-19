Merdiven altı ürünlere dikkat !

Ramazan Bayramına sayılı günler kala artış gösteren merdiven altı gıda satışlarına karşı uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram alışverişlerinde fiyatı daha uygun olsun diye içine katkı maddesi koyulan ve araba bagajlarında ve hijyen olmayan yerlerde satılan baklava, şekerleme ve çikolata çeşitlerinden uzak durulmalı. Vatandaşımız bildiği tanıdığı esnaftan alışveriş yapmalı" dedi.

Ramazan Bayramı alışverişine çıkacak olan vatandaşların sağlıksız ürünler satın almaması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Palandöken, Bütçeye uygun olsun diye tercih edilen kilogram fiyatı piyasa değerinin çok altında olan gıda ürünleri var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığını bilmediğimiz bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle baklava, şekerleme ve çikolata ürünlerinin yoğun talep sebebiyle taklitleri çok fazla yapılıyor. Vatandaşımız bayramda sağlığından olmamak için bu taklitçilerden ve ürettikleri ürünlerden uzak durmalıdırlar dedi.

"MERDİVEN ALTI SATICILAR ESNAFLARIN EKMEĞİYLE OYNUYOR"

Vatandaşın tanıdığı ve bildiği esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurgulayan Palandöken, Taklit gıda ürünü satanlara asla prim verilmemeli. Baklavanın da şekerleme çeşitlerinin de kilogram fiyatı bellidir. Bu fiyatların altında satış yapanlar hijyenik olmayan koşullarda üretip satış yaparak, işini hakkıyla yapan esnafımızın da ekmeğiyle oynamış oluyor. Vatandaşımız tanıdığı ve bildiği esnaflardan alışveriş yapmalı. Bayramı mutlu şekilde ailenizle geçirmek varken mide rahatsızlığı ile hastanede geçirmek istemiyorsanız merdiven altı gıda ürünleri almayın. Ceviz ve fındığın kilosu 60 ile 70 TL arasında değişirken 10-15 TLye baklava olur mu? diyerek sözlerini noktaladı.