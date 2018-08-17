Merkez Bankası açıkladı ! Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?

Merkez Bankası’nın her ay 47’si finansal sektör, 10 ’u reel sektör, dördü ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.88 iken, bu anket döneminde yüzde 16.45'e yükseldi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 3.9’a geriledi.

- Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 54.8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 52.7 milyar dolara yükseldi.

- 2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.83 lira iken, bu anket döneminde 5.97 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 5.06 lira iken, bu anket döneminde 6.29 liraya yükseldi.

- TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18.22 iken, bu anket döneminde yüzde 19.19’a yükseldi.

- 2018 yılı Ağustos ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.59 iken, bu anket döneminde yüzde 1.15’e yükseldi.

- Eylül ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.87 ve yüzde 1.25 oldu.

- Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.50 oldu.

- 12 ay sonrası TÜFE ortalama olarak yüzde 14.9 olasılıkla yüzde 11 -11.99 aralığında, yüzde 22.9 olasılıkla yüzde 12 -12.99 aralığında, yüzde 22.3 olasılıkla ise yüzde 13 -13.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise ortalama olarak yüzde 19.7 olasılıkla yüzde 9.0 -9,99 aralığında, yüzde 25.3 olasılıkla yüzde 10 -10.99 aralığında, yüzde 24.7 olasılıkla ise yüzde 11 -11.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

- BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18.22 iken, bu anket döneminde yüzde 19.19’a yükseldi.

- 2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22.67, 22.72, 22.51, 22.40, 19.85 ve 17.47 yükseldi.

- Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17.22 iken, bu anket döneminde yüzde 20.82’ye yükseldi.

- Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16.36 iken bu anket döneminde yüzde 18.87’ye yükseldi.

- TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17.75, 20.05, 19.78, 18.15 ve 16.14 düzeylerine yükseldi.

- 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 50.3 milyar dolar iken 47.2 milyar dolara geriledi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 3.9’a geriledi.

- 2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.0 iken bu anket döneminde yüzde 3.5’e geriledi.