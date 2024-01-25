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Merkez Bankası rezervleri bu sefer düştü

Merkez Bankası rezervleri bu sefer düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 140 milyar dolara dayanan rezervler düşüşe geçti. 

Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Etiketler tcmb merkez bankası rezerv
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