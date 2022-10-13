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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri 6,92 milyar dolar artarak 113,9 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLER 12,44 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Merkez Bankası'nın net uluslararası ise rezervleri geçen hafta 2.72 milyar dolar artışla 12.44 milyar dolara yükseldi.

Etiketler merkez bankası rezervleri dolar
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