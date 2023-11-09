Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri artmaya devam ediyor.
İstatistiklere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Kasım ile biten haftada 1 milyar 860 milyon dolar artarak 128 milyar 420 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 532 milyon dolar artarak 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Kasım haftasında 328 milyon dolar artarak 44 milyar 476 milyon dolara ulaştı.
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