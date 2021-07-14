Merkez Bankası'nın verilerine göre, dış borç fırladı

Merkez Bankası verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 144,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kısa vadeli borç stoku verilerini yayımladı. Buna göre, mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 144,9 milyar doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 oranında artarak 59,2 milyar dolara çıktı. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,0 oranında artarak 62,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında artarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,9 oranında artışla 14,3 milyar doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalışla 15,6 milyar dolar seviyesine geldi.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU 2020 YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 4,2 ARTTI

Bankacılık dışında yer alan sektörlerin de ithalat borçları artış kaydetti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 56,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artarak 26,7 milyar dolar oldu. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 94,5 milyar dolara yükseldi. Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 63,8 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 oranında artarak 80,5 milyar dolara yükseldi. 2021 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,3’ü ABD doları, yüzde 27,3’ü euro, yüzde 12,2’si TL ve yüzde 15,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Merkez'in paylaştığı verilerde 1 yıldan daha az vadesi kalmış borçlarla ilgili şu bilgiler yer aldı:

“2021 mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 12,5, özel sektörün ise yüzde 67,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”