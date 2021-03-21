Merkez Bankası'nın yeni başkanından enflasyon açıklaması

Görevden alınan Naci Ağbal'ın yerine TCMB'ye Başkan olarak atanan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon ve para politikasına dair değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşam üstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yaptı ve toplantıda TCMB'nin mevcut para politikasında ani bir değişikliğe gidilmeyeceği mesajını verdi.

Reuters'ın toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre, Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikasına gidilmeyeceği yönünde oldu.

TCMB Başkanı bugün toplantı öncesinde de bir açıklama yapmış ve enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle para politikası araçlarını etkin kullanılacağını; Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının takvime uygun olarak yapılacağını belirtmişti.

PPK KARARI 15 NİSAN TARİHİNDE

TCMB'nin bir sonraki PPK kararı 15 Nisan tarihinde. Bankacılar dün bu tarihten erken bir PPK ile faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını anlamak için Kavcıoğlu'nun ilk açıklamasını beklediklerini söylemişlerdi.