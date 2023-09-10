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Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler hesaplara yattı

Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler hesaplara yattı
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Milyonlarca kişinin beklediği engelli ve yaşlılık aylığı ödemeleri hesaplara yattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayında 3.3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

1,5 MİLYAR LİRA ENGELLİ AYLIĞI YATIRILDI

Eylül ayında yaklaşık 1.8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1.5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti. Engelli ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz" dedi.

Etiketler ödeme aylık engelli yaşlılık
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