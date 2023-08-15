Moody's Türk bankalarının kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının kredi notunu negatiften durağana çevirdi.

Öte yandan Moody’s, seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Moodys tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle aşağı çekilmiştir.

Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir.

Seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ediyor. Faaliyet koşulları zorlu olmaya devam edecektir. Türkiye'nin ekonomik performansının reel GSYH büyümesi ile yavaşlamasını bekliyoruz. 2022'de %5,6 olan enflasyonun 2023'te %4,2'ye gerilemesi ve 2022'de %72 olan enflasyonun 2023'te %51 ile yüksek seyretmesi beklenmektedir.

Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından hükümetin ortodoksluk yönünde attığı ilk adımların faaliyet koşullarını destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Seçimlerden önceki dönemde uygulamaya konulan ortodoks olmayan tedbirlerin görünüm ufkumuz boyunca kademeli olarak gevşetileceğini düşünüyoruz. Bankaların ortodoks politikaya geri dönüşten fayda sağlaması gerekse de, bu süreçte yanlış adımların sıralanması potansiyeline inanıyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesi, başta GSYH büyümesi olmak üzere faaliyet ortamına ilişkin temel beklentiler için risk oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye'nin (B3 istikrarlı) güçlü ihracat ve turizm sektörleri, Avrupa'daki kilit ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen, büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

Varlık riski yüksek olmaya devam edecektir

2021 yılında %3,7 olan sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı 2022 yılında %2,4'e düşmüştür. Bununla birlikte, yeni sorunlu kredi oluşumu son bir yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. 2022'de bir önceki yıla kıyasla, yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı borçluların geri ödeme kapasitesini azaltmıştır. Mevcut yüksek enflasyonist ortamda varlık ve teminat değerleri daha yüksek tahsilatları desteklemiştir ve bu durumun devam etmesini bekliyoruz.

Ancak, Türk bankalarının varlık kalitesinin 2023 yılında, yavaşlayan büyüme ve hala yüksek olan enflasyon, borçluların geri ödeme kapasitesi üzerinde baskı yaratmalarının etkisiyle kötüleşmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yurt içine dönük faaliyet küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ve teminatsız perakende borçluların geri ödeme kapasitesindeki bozulmaya en çok maruz kalanlar olacaklarını öngörüyoruz.

İmalat ve hizmet sektörünün enflasyonu müşterilere yansıtma kabiliyeti dirençli olmaya devam etti ve bu durum güçlü ihracat ve tüketici harcamaları sayesinde oldu. Ancak ekonominin yavaşlaması ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte bu durumu sürdürme kabiliyetleri test edilecektir."

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız, bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.