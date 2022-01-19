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Motorinin ardından benzine de büyük zam iddiası

Motorinin ardından benzine de büyük zam iddiası

Motorinin zamlanmasının ardından benzine de zam göründü. Benzine 40-45 kuruş zam yapılacağı iddia edildi. Bu zamla birlikte ''ben hep 50 TL'lik alıyorum'' diyenlerin ardından ''hep 100 TL'lik alanlar da'' elenecek.

Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorinin ardından  benzine bir zam daha geleceği iddia edildi. Brent petrolün varilinin 89 dolara dayanması ve uluslararası piyasalarda ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatında yaşanan hızlı artış, akaryakıtta  yeni zamları gündeme getirdi. Motorine,52 kuruş zam yapılmıştı.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece yarısı da benzine, 40-45 kuruş dolayında zam yapılması bekleniyor.

Benzinin litresi, (il bazında küçük değişiklik gösterebilir) 14 TL 12 kuruşa çıkacak ve tarihi rekor kıracak.

MOTORİN ZAMLANDI

Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi. Yapılan zammın satış fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

Akaryakıta yine zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

 

 

Etiketler benzin zam motorin benzine zam motorine zam
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